السـماح بدخول السيارات السورية الى الاردن.. وعبور الشاحنات الفارغة "ترانزيت" من اراضيه بشرط؟

جهينة نيوز

كشفت مصادر خاصة في وزارة النقل عن أن وزارة النقل الأردنية وافقت للسيارات المملوكة من قبل السوريين دخول الأراضي الأردنية.

وأكدت المصادر لصحيفة الثورة أنه تم السماح أيضاً للشاحنات السورية الفارغة العبور «ترانزيت» عبر الأراضي الأردنية إلى الجمهورية العربية السورية شريطة عدم التحميل من داخل الأردن، وذلك وفقاً لأحكام المادة «العاشرة» من اتفاقية النقل البري للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين.

وجاءت القرارات حسب المصادر بناءً على الجهود التي قامت بها وزارة النقل السورية واستجابة لما تم طرحه خلال لقاء الوفد البرلماني الأردني الذي زار دمشق الشهر الماضي ، وتلبيةً وخدمةً لسائقي الشاحنات السورية التي كانت متوقفة على الحدود الأردنية- المصرية مبينة أن هذا التحرك هو خطوة باتجاه تذليل العقبات وتشجيع حركة النقل والترانزيت عبر معبر نصيب الحدودي.‏