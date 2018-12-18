بعد وصف الجيش التركي بـ الإرهابي التحالف الامريكي يعتذر من تركيا

جهينة نيوز:

اعتذر المتحدث باسم التحالف الدولي الغير شرعي بقيادة الولايات المتحدة، العقيد شون رايان، لتركيا من إعادته نشر تغريدة لأحد أنصار "حزب العمال الكردستاني" يصف الجيش التركي بـ"الإرهابي".

وقال رايان، في بيان مقتضب نشره اليوم الاثنين على الحساب الرسمي للتحالف في "تويتر": "قمت بصفتي الرسمية عن طريق الخطأ بنشر مواد تسيء إلى تركيا، شريكتنا في إطار التحالف والتي تلعب دورا محوريا في هزيمة داعش".

وتابع المتحدث باسم التحالف: "لم أقصد عدم الاحترام. فلدينا واجب خاص بأمننا المشترك، ونحن متمسكون بهزيمة داعش. من فضلكم تقبلوا اعتذاري".

وأعاد العقيد الأمريكي سابقا نشر تغريدة في حسابه لأحد أنصار "حزب العمال الكردستاني" المحظور في تركيا وتحاربه على مدى أكثر من 30 عاما، وصف الجيش التركي بالإرهابي ويقول إن القناصين الأتراك يستهدفون الأطفال الذاهبين للمدارس شمال شرق سوريا، في حين تقوم القوات الخاصة الأمريكية بحمايتهم.

واضطر المتحدث باسم التحالف الدولي الى حذف صورته من الحساب وثم حذف إسمه و لاحقا إضطر لمسح إعادة نشر التغريدة بعد أن تلقى ردود فعل غاضبة من الجانب التركي.

و يذكر أن كلا الجانبين الأمريكي و التركي إرتكبا جرائم حرب بحق السوريين بزعم مكافحة الارهاب الذي نقلوه الى سورية كمرتزقة للهجوم على سورية ولا يكفون عن تبادل الادوار مع المرتزقة و تدمير البنى التحتية في سورية و إرتكاب المجازر بحق المدنيين.