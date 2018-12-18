أبراج يوم الثلاثاء 2018/12/18 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود١٢/١٨: حساس،متردد، قوي الإرادة، غامض، قلبك طيب، ناجح بعلاقاتك العامة وقيادي،تحب السرعة والسفر، الأشهر القادمة تأرجح بين نجاح والفشل، تحقق نجاح وتوازن على صعيد مهني، وقت جيد للشراء والتخزين وكل ماله علاقة بالمال، تحقق أحلامك و تطور تفكيرك، سنة تضمنلك الحماية من كل خطر.

برج الحمل: فرص مالية و نجاح بالتواصل مع الآخرين تقدم مجهود وتجتاز صعوبات على صعيد إداري ومالي أمور فنية مع أشياء مفاجئة تحقق هدفك خذ احتياطاتك وانتبه على أشيائك ولا تبالغ بمصروفك.

برج الثور: القمر ببرجك يساعدك على تخفيض ضغوطات معاكسة عليك، المعادلات لصالحك تربح تسوية و تتخلص من مشكلة واجهتك، تستعيد تألقك، تتعرف على أشخاص جدد تستطيع معالجة كل ما يؤلمك، القوة والطاقة والنشاط الك.

برج الجوزاء:نهار قليل الحظ أنهي مسؤولياتك المهمة رتب أمورك وابتعد عن كل ما يتعبك حتى تتخطى أي مشكلة أو تأجيل، لا تصب غضبك على أحد أنت بغنى عن المتاعب، أجواء غيرة ومنافسة المهم حافظ على صحتك وأعصابك.

برج السرطان: تنتهي من اوضاع صعبة قدرتك عالية على المنافسة، الأصدقاء إلى جانبك لا تضعف تجاه أي مشكلة حضورك مميز وقوي تمضي وقت سعيد مع الاصدقاء ووجوه جديدة.

برج الأسد:طموحات ومشاريع عمل مع غرباء، انتبه من انفعال يسبب الضرر لعلاقاتك لا تتسرع برفض المسؤوليات ولا تتحدى أحد تشعر بحساسية من بعض المحيطين ثبت مكانتك وكن حكيم، استغل الفرص المتاحة، وللبعض ايجاد فرصة عمل

برج العذراء: تتمتع بالحماس أفكارك مهمة تسافر تغير مكانك تنتهي من مشكلة تفرح لمصالحة تعيد لقاء قديم اليوم تعزز أجوائك الخاصة طاقتك إيجابية تنتقل بالعدوى للآخريين تستقبل زوار.

برج الميزان: تعزز وضعك بمصالحة أو تسوية خليك واعي ودبلوماسي لمواجهة أي ظرف لا تتخطى الحدود، وظف مواهبك واحتفظ بأفكارك لنفسك وانتبه على صحتك وللبعض مرافقة مريض.

برج العقرب:تركز على شراكة خليك مسالم و حافظ على هدوئك قد يطرأ أمر يثير غضبك أو تصطدم مع الآخرين باتهام ظالم وتختلف مع قريب أو غريب لا تجادل اترك قناعاتك ذاتية

برج القوس: تواجه تحدي كبير على صعيد عملك تخرج عن الروتين المعتاد، نظم وقتك ولا تبحث عن الأعذار، واطلب مساعدة، انتبه على غذائك وصحتك وقلل كلامك

برج الجدي: يوم للنجاح والازدهار والوصول إلى ما تسعى تخصص وقت لشؤونك الخاصة تمارس هواياتك تفرح لانفراج همومك ويطمئن قلبك، تسويات ومصالحات ثقتك بنفسك عالية، وللبعض اعادة ترتيب أجواء على صعيد البيت والأولاد

برج الدلو: تعالج مواضيع حساسة لا تهدر طاقاتك بالندم استخدمها لأمر يفيدك مقابلة أو موعد امتحان تكيف مع الظروف وسيطر على انفعالاتك وحافظ على سلامة مصالحك، استغل تعاون أفراد العائلة معك

برج الحوت:معنوياتك مرتفعة، تلعب دورإيجابي في محيطك وتحصد شعبية جيدة تسمع أخبار ترضيك على صعيد سفر قصير، تنقلات اتصالات لا تبقى ساكن تحرك حتى يصلك الدعم وتكون ناجح وقادر على التواصل الإيجابي بالمقابلات ولقاءات جيران وأفراد عائلتك.