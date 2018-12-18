مفاجأة .. أهم حلفاء أردوغان يصف الجيش التركي بالجيش الإرهابي - صور

جهينة نيوز:

شارك متحدث رسمي أمريكي بإسم التحالف الدولي و هو الكولونيل شون رايان تغيردة وصفت الجيش التركي بالجيش الإرهابي على إثر قيام قوات تركية بقتل طفلة سورية, و تباهت التغريدة بدور الاحتلال الامريكي بما أسموه حمايه الأطفال, و لكن سرعان ما قام المتحدث بإسم التحالف الامريكي بحذف صورته و إسمه من الحساب على موقع تويتر.

و يذكر أن تركيا و امريكا دولتان عضوتان في الناتو إرتكب كل منها العديد من المجازر بحق المدنيين في سورية ولايزالون يحتلون أراض سورية بشكل غير شرعي بحجة محاربة الارهاب الذي إستقدموه أصلاً كمرتزقة للهجوم على سورية.