العثور على جثة إمرأتين دنماركية ونروجية في بلد عربي

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الداخلية المغربية العثور عن جثتي امرأتين احداهما دنماركية والاخرى نروجية، في قرية في جبال الاطلسي الكبير الاثنين.

وقالت الداخلية في بيان انه تم العثور على جثتي المرأتين وعلى رقبتيهما “آثار عنف” بسبب أداة قطع. واضاف البيان أنه تم فتح التحقيق في “عمل اجرامي” دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وغثر على جثتي المرأتين في منطقة جبلية معزلة على بعد 10 كيلومترات من قرية إمليل السياحية في جبال الأطلس الكبير.

وتعتبر قرية امليل محطة انطلاق جولات السير والتسلق في جبل توقبال، أعلى قمة في شمال أفريقيا.

وتعتبر السياحة من ركائز الاقتصاد المغربي وثاني أكبر جهة توظيف في المملكة بعد الزراعة.