أردوغان قلق و يقوم بمسح مبيعات السترات الصفراء في تركيا

جهينة نيوز:

إهتم النظام التركي بحسب تقارير إعلامية تركية بإعداد مسح إحصائي لمبيعات السترات الصفراء، في الوقت الذي تملئ فيه شوارع فرنسا بمرتديها احتجاجا على سياسات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاقتصادية.

وذكرت صحيفة "زمان"، أن المسح تركز على منطقة محمود باشا في مدينة إسطنبول، حيث تعرف بأنها تضم أشهر ورش ومحلات الملابس في تركيا.

من جانبهم أجرى مسئولو وزارة الداخلية، مسحا لمعرفة ما إن كان إنتاج ومبيعات السترات الصفراء ارتفعت أم لا عقب الادعاءات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن ظهور السترات الصفراء في تركيا.

وأعد مسئولو وزارة الداخلية الذين أجروا مسحا في العديد من المناطق وبمقدمتها منطقة محمود باشا تقريرا زعم عدم تزايد إنتاج ومبيعات السترات الصفراء في تركيا وقدموا هذا التقرير لوزير الداخلية سليمان سويلو, في حين أشارت تقارير إعلامية الى إزدياد مبيعات السترات الصفراء.

جدير بالذكر أن رئيس حزب الشعب الجمهورى، كمال كليجدار أوغلو، شجع العمال على الاحتجاج على أوضاعهم السيئة عبر التظاهرات. واعتبر رئيس حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، حليف الحزب الحاكم أن نتيجة هذه التظاهرات ستكون شديدة.