ثورة السترات الصفراء تصل الى كندا جارة أمريكا

جهينة نيوز:

انتقلت عدوى الاحتجاجات ومظاهرات "السترات الصفراء" من أوروبا إلى كندا جارة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث احتج المتظاهرون في عدة مدن كندية على سياسة حكومتهم معبرين عن رفضهم لميثاق الهجرة العالمي الذي وقعت بلادهم عليه.

وتظاهر عدد من أصحاب السترات الصفراء في مدينة هاليفاكس عاصمة مقاطعة نوفاسكوشا أمام مبنى البلدية ورفض المتظاهرون ميثاق الهجرة العالمي الذي صادقت عليه كندا.

وقال جيمس هوكسين منظم المظاهرة: "إن الحكومة تصغي للصراخ العالي للأقلية، وعلى رئيس الوزراء التحدث باسم الأغلبية".

ودعا "تحالف المواطنين الوطنيين" الذي نظم مظاهرة في مدينة إدمونتون عاصمة مقاطعة ألبيرتا جميع المواطنين والقوميين والكنديين إلى التوحد ضد النظام العالمي الدولي والأمم المتحدة، كما شهدت المظاهرة رفع لافتات مناوئة لرئيس الوزراء الكندي جونسون ترودو، وحملت هذه اللافتات عبارة "ترودو خائن".

وشهدت مدينة تورنتو احتشاد نحو 60 ألف من أصحاب السترات الصفراء أمام مبنى البلدية ولحق بها كل من مدن أوكاناغان في مقاطعة كولومبيا البريطانية، ومدينة وينيبيغ عاصمة مقاطعة مانيتوبا بالإضافة إلى 8 مدن أخرى.

وانتهت المظاهرات في كافة المدن الكندية دون تسجيل أية مخالفات قانونية أو أية أعمال شغب أو أي تدخل لقوات الشرطة الكندية.

وكالات