ضبط مطبعه ألمانية كانت تطبع منشورات داعش التكفيرية

جهينة نيوز:

عثرت عناصر من قوى الأمن الداخلي على أسلحة وذخيرة ومحطة بث إذاعي من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

وأفادت وكالة سانا بأن عناصر من قوى الأمن الداخلي أثناء قيامهم بواجبهم اليومي في حفظ الأمن والنظام وحماية الممتلكات العامة والخاصة عثروا على أسلحة وذخائر ومحطة بث إذاعي ومطبعة وحفارة أنفاق من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في الميادين.

وذكر مدير منطقة الميادين العميد محمد عمار طلب أنه خلال متابعة تمشيط مدينة الميادين والقرى المحيطة بها عثرت وحدات قوى الأمن الداخلي على محطة بث إذاعي كان تنظيم داعش الإرهابي يبث من خلالها فكره الوهابي المتطرف وعلى مطبعة ألمانية الصنع كان يستخدمها التنظيم في طباعة مطبوعاته وكتبه التكفيرية.

وأشار العميد طلب إلى أنه تم العثور أيضا على آلة لحفر الأنفاق كان يستخدمها تنظيم داعش الإرهابي في حفر الأنفاق وهي من منشأ ألماني الصنع وقفص حديدي كان يستخدم لتعذيب المدنيين والتنكيل بهم حيث كان التنظيم الإرهابي يعمد إلى إذلال المواطنين ووضعهم في هذا القفص عراة الصدر ويجول بهم أرجاء مدينة الميادين وما حولها من قرى.

ولفت إلى أن وحدات قوى الأمن الداخلي عثرت في بلدة القورية بريف الميادين الشرقي على أسلحة وذخائر من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي مدفونة في إحدى الأراضي الزراعية شملت رشاشات “دوشكا 5ر14مم وبنادق آلية وبمبكشن وذخائر “بي كي سي” ومنظار صاروخ “ب 10” وقاذفا وحشوات قاذف “آر بي جي”.

وكانت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع الجهات المختصة عثرت خلال استكمال عملياتها في تمشيط منطقة الميادين بريف دير الزور على العديد من مستودعات أسلحة وذخائر بعضها اسرائيلي الصنع وحشوات قذائف مدفعية تعود لحلف الناتو إضافة إلى مواد كيميائية من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي.