عالم أمريكي يزعم: "جبل موسى" في السعودية وليس بمصر

جهينة نيوز:

فجر العالم تشارلز ويتاكر، بجامعة المعمدانية في لويزيانا الأمريكية مفاجأة كبرى، أكد فيها أن "جبل موسى" موجود في المملكة العربية السعودية وليس في محافظة جنوب سيناء المصرية.

وأشار العالم الأمريكي وفقا لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية، إلى أنه لطالما كان يعتقد أن جبل طور سيناء المذكور في الكتاب المقدس، يقع في محافظة جنوب سيناء في مصر، فيما الجبل المذكور هو جبل اللوز (يقع في شمال غرب المملكة العربية السعودية قرب الحدود الأردنية في منطقة تبوك على بعد حوالي 200 كم شمال غرب مدينة تبوك).

ووفقا للعالم، فإن جبل اللوز، هو المكان الأفضل للوصف الموجود في الكتاب المقدس، حيث تم العثور هناك على نقوش قديمة ولوحات صخرية بالإضافة إلى ذلك، تعد التضاريس مناسبة للمعالم الطبيعية الموجودة في الكتاب المقدس.

وأورد العالم عدة أدلة على أطروحته، حيث اعتبر أن بقايا المذبح الحجري الذي صنعه الإسرائيليون لعبادة العجل الذهبي خلال غياب موسى عندما ذهب ليصعد جبل سيناء، هي أفضل دليل على أن جبل اللوز هو المكان الذي تكلم فيه النبي موسى مع ربه.

ويقع جبل موسى أو جبل طور سيناء في محافظة جنوب سيناء في مصر؛ ويبلغ ارتفاعه 2285 مترا فوق سطح البحر، وسمي بجبل موسى نسبة للنبي موسى الذي كلمه ربه في هذا الجبل وتلقى الوصايا العشر وفقا للديانات اليهودية والمسيحية والإسلام.