التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من روسيا

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم عن تقديم عدد من المنح الدراسية للمرحلة الجامعية الأولى في مختلف الاختصاصات بالجامعات الروسية ومنح لمرحلة الدراسات العليا (ماجستير ودكتوراه) بمختلف الاختصاصات باستثناء الاختصاصات الطبية والتمريض للعام الدراسي 2018-2019.

وأشارت الوزارة في إعلان تلقت سانا نسخة منه إلى أن تقديم الطلبات إلى مديرية النافذة الواحدة يبدأ اعتباراً من 2-1-2019 ولغاية 20-1-2019 مبينة أنه يحق للطلاب المتقدمين إلى هذه المنح استرجاع أوراقهم الثبوتية بعد صدور النتائج في حال لم يرد اسمهم من بين الناجحين.

واشترطت الوزارة للتقديم على منح المرحلة الجامعية الأولى أن يكون الطالب حاصلاً على وثيقة الشهادة الثانوية العامة السورية بفرعها العلمي أو الأدبي دورة 2018 على ألا يقل المعدل العام لمجموع درجاته بعد طي درجة التربية الدينية عن 70 بالمئة وأن تكون الشهادة الثانوية للطالب متوافقة مع درجة الإجازة وفق القواعد المطبقة في الجامعات الحكومية السورية مؤكدة أن القبول النهائي للطالب مرتبط حصراً بموافقة الجهة المعنية في جمهورية روسيا الاتحادية.

أما بالنسبة لمنح الدراسات العليا فيشترط أن يكون المتقدم غير موفد بموجب قانون البعثات العلمية وغير موظف أو حاصلاً على موافقة الجهة التي يعمل بها وأن يكون حاصلاً على إجازة جامعية أو حاصلاً على درجة الماجستير وفق معدلات القبول المطلوبة من الجانب الروسي وأن تكون شهادة الإجازة الجامعية والماجستير للمتقدمين لدراسة الدكتوراه صادرة عن إحدى الجامعات الحكومية السورية (دمشق وحلب وتشرين والبعث والفرات وحماة وطرطوس) ولا تقبل شهادات التعليم المفتوح والجامعات الافتراضية.

وخصصت الوزارة نسبة 10 بالمئة من المنح الدراسية لأبناء الشهداء وذلك وفق المرسوم التشريعي رقم 44 تاريخ 7-7-2013 وفي حال لم يتقدم أحد من أبناء الشهداء تضاف المنح الشاغرة إلى باقي المنح.

وتتضمن المنح إعفاء من الرسوم الدراسية وراتباً شهرياً وإقامة في السكن الجامعي بالشروط المتساوية المطبقة على الطلاب الروس الذين يدرسون على حساب الميزانية الفيدرالية إضافة إلى سنة دراسية كاملة لتعلم اللغة الروسية في الكليات التحضيرية للجامعات لا تدخل ضمن مدة الدراسة في حين يلتزم الطالب في حال قبوله بنفقات السفر ذهاباً وإياباً ونفقات بوليصة التأمين الصحي بعد الوصول إلى روسيا والتي لا تتجاوز قيمتها 250 دولاراً أمريكياً سنوياً وأي نفقات أخرى لم يتم ذكرها سابقاً.‏

يذكر أن الجانب الروسي قدم في آذار الماضي 500 منحة دراسية للطلاب السوريين في المرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا في مختلف الاختصاصات المتوافرة في الجامعات الروسية للعام الدراسي 2018-2019.