الدفاع الروسية تشير إلى الوضع الإنساني الكارثي في مخيم "الركبان" والرقة

جهينة نيوز:

أعلنت الدفاع الروسية أن نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول الكسندر فومين أطلع يوم 17 ديسمبر كانون الاول نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك على جهود عسكريي الوزارة في المساعدات الإنسانية للسوريين.

وقالت الوزارة: "في 17 ديسمبر ، جرت مشاورات في موسكو بين نائب وزير الدفاع الفريق أول الكسندر فومين ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك".

وأشارت الوزارة إلى أن المسؤول الأممي اطلع على جهود الدفاع الروسية في إيصال المساعدات للمتضررين المدنيين السوريين وخلق ظروف لعودة اللاجئين الى منازلهم".

كما تم لفت انتباه المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني الكارثي في بعض مناطق سوريا خاصة مخيم "الركبان" ومدينة الرقة.