الدفاع الروسية تشير إلى الوضع الإنساني الكارثي في مخيم "الركبان" والرقة

الإثنين, 17 كانون الأول 2018 الساعة 19:51 | سياسة, عالمي

الدفاع الروسية تشير إلى الوضع الإنساني الكارثي في مخيم

جهينة نيوز:

أعلنت الدفاع الروسية أن نائب وزير الدفاع الروسي الفريق أول الكسندر فومين أطلع يوم 17 ديسمبر كانون الاول نائب الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك على جهود عسكريي الوزارة في المساعدات الإنسانية للسوريين.

وقالت الوزارة: "في 17 ديسمبر ، جرت مشاورات في موسكو بين نائب وزير الدفاع الفريق أول الكسندر فومين ونائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك".

وأشارت الوزارة إلى أن المسؤول الأممي اطلع على جهود الدفاع الروسية في إيصال المساعدات للمتضررين المدنيين السوريين وخلق ظروف لعودة اللاجئين الى منازلهم".

كما تم لفت انتباه المسؤول الأممي إلى الوضع الإنساني الكارثي في بعض مناطق سوريا خاصة مخيم "الركبان" ومدينة الرقة.


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا