صور رونالدو تتصدر المواد الممنوعة في فرنسا

جهينة نيوز:

تصدرت صورة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبوات مواد ممنوعة بغية الترويج والترغيب لما يتمتع به لاعب يوفنتوس من شعبية.

وعثرت الشرطة الفرنسية خلال مداهمة شقة تاجر ممنوعات في مدينة مارسيليا الفرنسية، على كميات من الحشيش وعليها صورا لرونالدو وهو يرتدي قميص نادي يوفنتوس. وفقا لموقع "20 دقيقة" الفرنسي.

يذكر أن النجم البرتغالي بات مؤخرا الشخص الأكثر متابعة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، إذ وصل عدد متابعيه إلى 144 مليونا و300 ألف شخص، ليتربع بذلك على عرش "إنستغرام"، متفوقًا على المطربة الأمريكية الشهيرة سيلينا غوميز، التي تراجعت إلى المركز الثاني، إذ بلغ عدد متابعيها 144 مليونا.

وانتقل رونالدو البالغ من العمر 33 عاما، إلى صفوف نادي يوفنتوس مطلع الموسم الجاري، قادما من ريال مدريد بعد تسع سنوات قضاها مع النادي الملكي حقق فيها العديد من النجاحات.