الكوريون الجنوبيون يتهافتون على شراء أقنعة

جهينة نيوز:

يتدافع المتسوقون في كوريا الجنوبية على شراء أقنعة ترطيب "كيم جونغ-أون" الجديدة قبل زيارته الأولى المحتملة إلى العاصمة سيئول.

ووفقا لما نشرته وسائل إعلام محلية، يظهر الإعلان عن قناع الوجه صورة الزعيم الشاب، وهو يضحك وعلى ملامح وجهه ورقة بيضاء، وشعار الترويج للقناع يتحدث عن "عبوات ناسفة نووية مقاومة للتجعد ومرطبة للبشرة".

ويصل سعر المنتج أربعة أضعاف مستحضرات التجميل العادية، ما يصل إلى نحو 2.80 جنيه استرليني، وتمت أكثر من 25 ألف عملية بيع منذ إطلاق المنتج في يونيو/ حزيران.

وكشفت موظفة في أحد متاجر سيئول، أن الزبائن يضحكون عند رؤية العبوة، واصفة الأقنعة بأنها "ذات جاذبية تسويقية".

ويزعم المسوقون أن المنتج به مادة معدنية مرطبة مأخوذة من جبل بايكتو على حدود كوريا الشمالية والصين، مسقط رأس مؤسس أول مملكة كورية.