ترامب يلمح بمقاضاة أحد البرامج بسبب "فيديو ساخر" عنه!

جهينة نيوز

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أحد البرامج الأمريكية الساخرة، بسبب أحدث مقاطعه حول أعياد الكريسماس.

وافتتح برنامج "Saturday Night Live"، أحدث حلقاته أول أمس السبت باسكتش بعنوان "حياة رائعة" والتي تعرض تصورا لحال البيت الأبيض في حال عدم وجود ترامب في أروقته.

وجسد الرئيس الأمريكي في الاسكتش الساخر الممثل الأمريكي، أليك بالدوين، الذي دائما ما يهاجمه ترامب وينتقد أدائه.

وشارك في تقديم الاسكتش ممثلي هوليوود، روبرت دي نيرو، وبن ستيلر.

ويسرد الاسكتش، في حال رحيل ترامب عن البيت الأبيض، أن زوجته ميلانيا ترامب انفصلت عنه، وفقدت لهجتها، بينما أصبح أبناؤه ناجحين في حياتهم من دونه، بينما حقق مايك بنس وهو نائب ترامب حلمه بأن أصبح يعمل منسق أغاني "دي. جي"، وفقا لمجلة "هوليوود ريبورتر" الأمريكية.

وغرد دونالد ترامب في تغريدة له أمس الأحد، أن تغطية شبكة "إن بي سي" المنتجة لبرنامج "Saturday Night Live" أحادية الجانب، واقترح أن يتم اختبارها في المحاكم.

كما وصف ترامب شبكة "إن بي سي" وبرنامج Saturday Night Live"" أنها تعمل لصالح الحزب الديمقراطي.