سورية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بالتحرك الفوري والجاد لوقف جرائم "التحالف" في سورية

جهينة نيوز

وجهت وزارة الخارجية والمغتربين رسالتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن بشأن الجرائم التي ترتكبها طائرات "التحالف" غير الشرعي الذي تقوده الولايات المتحدة في سورية.

واكدت الوزارة استمرار دول "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة بارتكاب المجازر بحق المدنيين السوريين وتدمير بيوتهم وتخريب مصادر عيشهم وتجاهل مجلس الأمن ومرجعيته في هذا الصدد تؤكد سلوكها المشين مرة أخرى في استخفافها بالشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي والدور الإنساني وفي مقدمتها اتفاقيات جنيف الخاصة بحماية المدنيين في أوقات الحرب.

واضافت الوزارة ان سورية تجدد مطالبتها مجلس الأمن بالنهوض بمسؤولياته من خلال التحرك الفوري والجاد لوقف هذه الجرائم والاعتداءات والمجازر والتدمير الممنهج للبنية التحتية في سورية وباتخاذ ما يلزم لإنشاء آلية دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في هذه الجرائم وإدانتها ومعاقبة مرتكبيها وتعويض أسر الضحايا.