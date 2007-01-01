دشتي: سورية وحلفاؤها أسقطوا مخططاً صهيونياً أمريكياً تكفيرياً

الإثنين, 17 كانون الأول 2018 الساعة 17:13 | اخبار الصحف, الصحف العربية

دشتي: سورية وحلفاؤها أسقطوا مخططاً صهيونياً أمريكياً تكفيرياً

جهينة نيوز:

أكد النائب السابق في مجلس الأمة الكويتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان في جنيف الدكتور عبد الحميد دشتي أن سورية وحلفاءها اسقطوا بصمودهم مخططا صهيونيا أمريكيا تكفيريا كان يستهدف الأمة العربية ودولها لسحق مقدراتها وشعوبها.

وقال دشتي في حديث لصحيفة البناء اللبنانية نشر اليوم: إن “سورية انتصرت رغم كل الأموال التي صرفت وما استجلب إليها من إرهابيين من كل أصقاع الأرض بسبب بسالة جيشها وصمود شعبها وحكمة قيادتها”.

وفي الشأن اليمني أكد دشتي أن الشعب اليمني صمد وهو ينتصر بعد أن أفشل كل مطامع ومخططات العدوان للسنة الرابعة وقال: “اليوم ينتصر هذا الشعب بالرغم من فتك الأمراض والجوع وهذا يمثل هزيمة لتحالف العدوان وداعميه الصهاينة والأمريكيين والبريطانيين” مشددا على أن “ما عجزوا عن تحقيقه في الحرب لن يحققوه بالمفاوضات”.

من جهة أخرى لفت دشتي إلى أن الشعوب في منطقة الخليج يجب أن تدرك أن الأنظمة الحاكمة في المنطقة ليست سوى أداة لتنفيذ سياسات ومخططات داعميهم القابعين في بريطانيا وأمريكا و”إسرائيل”.


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