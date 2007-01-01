انفجار شحنة ناسفة بمحيط محطة تلفزيون "سكاي تي.في" باليونان

جهينة نيوز:

انفجرت شحنة ناسفة قرب مبنى محطة تلفزيون (سكاى تي.في)فى العاصمة اليونانية أثينا، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين مما أدى إلى تحطم نوافذ ووقوع أضرار جسيمة بالمبنى.

وقالت الشرطة إن شحنة ناسفة انفجرت قرب مبنى سكاي في الساعة 2.35 صباحا(0025 بتوقيت جرينتش) عقب اتصالات تحذير بوسائل الإعلام. وقالت المحطة على موقعها الإلكتروني إن النوافذ من الطابق الأول وحتى الطابق السادس تحطمت.

وأضافت أن "الأضرار المادية كبيرة فى كل الطوابق تقريبا مع وجود أكبر أضرار بالطابقين الثالث والرابع حيث توجد مكاتب أصحاب المحطة، " الصورة محبطة. الأسقف المعلقة سقطت على الأرض. وزجاج النوافذ تهشم إلى قطع صغيرة".

وبث الصحفيون الذين يقدمون البرنامج الصباحي إرسالهم على الهواء خارج المحطة، وقال مراسل المحطة لشؤون الشرطة إن تقديرات تشير إلى أن الشحنة كانت تحتوى على نحو خمسة كيلوجرامات من المواد المتفجرة ووضعت فى شارع ضيق قرب المبنى، وسكاي إحدى أكبر محطات التلفزيون اليونانية وهى جزء من مجموعة إعلامية تضم محطة إذاعية ومرتبطة بصحيفة كاثيميرينى اليونانية الضخمة