"فيسبوك" يحظر صفحة نجل نتنياهو.. والسبب؟

جهينة نيوز

ذكر يائير نتنياهو النجل الأكبر لرئيس الوزراء الاسرائيلي، يوم الأحد، أن موقع "فيسبوك" حظر صفحته لمدة 24 ساعة بسبب نشره آراء اعتبرت معادية للمسلمين، ووصف يائير الشبكة الاجتماعية الأكبر في العالم بأنها "ديكتاتورية".

وكان يائير نتنياهو دعا في رسالة نشرها، الخميس، على صفحته في "فيسبوك" بعد وقوع هجمات فلسطينية، جميع المسلمين إلى مغادرة إسرائيل

وكتب "هل تعلمون أين لا تحدث هجمات؟ في أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمين".

وفي منشور آخر تحدث عن أحد حلّين محتملين فقط للسلام، إما أن "يغادر كل اليهود (إسرائيل) أو يغادر كل المسلمين".

وحذف فيسبوك منشورات يائير، ما دفعه للانتقال إلى "تويتر" لانتقاد الموقع الذي وصفه بأنه "ديكتاتورية الف وطالما هاجم معارضو نتنياهو ابنه يائير البالغ من العمر 27 عاما كونه يعيش في مقر رئاسة الوزراء دون أي منصب رسمي ويستفيد من خدمة حارس شخصي وسائق وغيرها من الامتيازات.

ويقول هؤلاء أن يائير يتم تحضيره من قبل والديه من أجل لعب دور سياسي في المستقبل في محاولة لتأسيس سلالة سياسية، بحسب "فرانس برس".