أول تعليق من جنيفر لورانس على ممارستها الجنس كي تفوز بالأوسكار

جهينة نيوز

حرصت الفنانة العالمية جنيفر لورانس، على نفيها لكل ما تداول خلال الأيام الماضية حول وجود علاقة جنسية تجمعها بالمنتج السينمائي هارفي واينشتن، الذي تم مقاضاته من قبل عدد كبير من نجمات هوليوود بسبب اغتصابه لهن والتحرش بهن.

وقالت جنيفر في بيان لها اليوم الأحد: «قلبي ينفطر لجميع النساء الذين وقعوا ضحية لهارفي وينشتاين، لم يجمعني أي شيء به سوى علاقة مهنية"، وذلك حسب موقع "جاست جيرد".

وأعلن المنتج هارفي واينشتاين، في عددٍ من وسائل الإعلام الأجنبية، عن ممارسته للجنس مع الفنانة جنيفر لورانس، وأن ذلك كان سببًا في فوزها بجائزة الأوسكار.