جهينة نيوز

في الغالب نتناول الشاي بدون أيّ إضافات أو قد نضيف له القليل من النعناع، ومع ذلك بإمكاننا إضافة أشياء أخرى مفيدة ومغذية في الوقت نفسه. تعرفي معنا على 7 مواد تضاف للشاي تزيد من فائدته لجسمك.

مواد تضاف للشاي تزيد من فائدته لجسمك

1- السكر

إضافة السكر إلى الشاي الأسود يساعد على تحفيز الدورة الدموية في المخ، ويسهم في تخفيف ألم الصداع أو منع حدوثه، وعند تخمير السكر مع الشاي ينتج المركب الكيميائي الكاتيهين، وهو عبارة عن مجموعة من الفلافونويد مضاد الميكروبات والمسكن القوي. مع العلم أن إضافة السكر إلى الشاي يمنع الجسم من امتصاص فيتامين B1، والذي يؤثر نقصه على عمل الجهاز العصبي.

2- الليمون

إضافة قطعة من الليمون إلى الشاي يساعد على زيادة فاعلية فيتامين C.

3- الحليب

يزيد الحليب من خصائص الشاي المدرة للبول، ولكنه يخفض من تأثيره المنشط. ومن جانب آخر، زيادة حموضة الشاي مع الحليب يمكن أن تحسن الحالة الصحية.

4- القرفة

تساعد القرفة على حرق الدهون، وتناولها مع الشاي يعزز هذه الفائدة، كما أن القرفة تقوي الجهاز المناعي.

5- الشوكولاتة

قد تستغربي من هذه المعلومة، إلا أن تناول الشوكولاتة الداكنة مع الشاي يساعد على تنشيط الدورة الدموية، ويقي من تشنج الأوعية الدموية.

6- الزنجبيل

أيضاً الزنجبيل يساعد على إنقاص الوزن وحرق الدهون، ويقوي جهاز المناعة، ويحمي الجسم من الإصابة بالعديد من الأمراض.

7- العسل

يحسن العمل من عملية التمثيل الغذائي.