للسيدات.. متى يعود الرجل إليكِ باكياً

جهينة نيوز

لا ينتبه عادة العديد من الرجال لشعور النساء اللاتي يرغبن في الارتباط بهم، غير مبالين بما يحسسن به من حزن، ولكن ما إن تتغير الأحوال حتى يعودون إليهم باكين ونادمين على الوقت الذي مضى.

ويعود الرجل للمرأة التي كان لا يرغب في ربط علاقة معها في هذه الحالات

حين يلاحظ أنها تعيش بشكل طبيعي من بعده

لأن الرجل لا يعجب بالمرأة الضعيفة، ويغار عليها من أي اهتمام آخر ويريد أن يكون هو اهتمامها الأوحد والأهمّ، لن يكون الأمر سهلاً عليه حين يراها تعيش حياتها بشكل عادي من بعده، وتُظهر له فعلاً أنها تستطيع إكمال مشوارها من بعده، فتعيش حياتها من دون رسائل ترجوه فيها العودة اليها، ومن دون مراقبته والسعي لمعرفة أخباره، بل تعيش إلى جانبه وكأنّه فعلاً شخص عادي في حياتها، إن التقت به ترمي السلام وإن لم تلتقِ لا تسأل عنه!

حين يشعر أنك فعلاً تخليت عنه

لن تهون عليه فكرة أنك تخليت عنه فعلاً، ومحيت رقمه، وما عدت تستمعين له حين يكلمك ومهما قال لك إنّه اشتاق ليك، لا تكترثين لكلامه ولا للوعته ولا لاهتمامه!

حين يراك ناجحة ومهتمة بنفسك ومستقبلك

لأنه كان يظنّ أنه هو مستقبلك، وأنك لا ترين نفسك بعيداً عنه وأن الحياة ستصبح سوداء قاتمج بالنسبة لك من بعده، وحين يتخلّى عنك أو لا يعرك اهتماماً يراك منهمكة بأمور أخرى غير الحب، سيشعر بالاستفزاز والغيرة والندم ويعود!