رئيس الاتحاد الأوروبي يعارض النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية

جهينة نيوز

عارض ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فكرة إقامة نسخة جديدة من كأس العالم للأندية كل أربعة مواسم بدلًا من النسخة الحالية.

البطولة كانت من المفترض أن تضم 24 فريقًا من حول العالم وتقام كل أربعة أعوام بدلًا من بطولة كأس القارات الحالية.

وكانت الفرق المنتمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم ستحصل على 12 مقعدًا في تلك البطولة، بواقع بطل ووصيف كل نسخة من دوري أبطال أوروبا وبطل الدوري الأوروبي، على أن يتم اللجوء لتصنيف الاتحاد الدولي حال تكرار فريق واحد للفوز بأكثر من بطولة أو التواجد بأكثر من نهائي واحد بالأبطال.

بينما كانت قارة أمريكا الجنوبية ستحصل على أربعة مقاعد، وتحصل كلًا من إفريقيا وأمريكا الشمالية وأسيا على ست مقاعد مقسمة بالتساوي بواقع مقعدين لكل اتحاد قاري، ومقعد للفريق المضيف ومقعد بين أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا.

ويسعى سيفرين لحصول الاتحاد الأوروبي على نسبة أعلى من خلال تلك البطولة، حيث يرى أن فرقه تساهم عالميًا بواقع 75% من دخل كرة القدم الإجمالي.

ويملك الاتحاد الدولي لكرة القدم عرضًا خرافيًا لتنفيذ الفكرة وصلت قيمته لـ 25 مليار يورو ولمدة 12 عام، في حين أن دخل البطولة الحالي لا يتجاوز الـ 40 مليون يورو في الموسم.

جدير بالذكر أن الاتحاد الدولي يعاني في بطولة كأس العالم للأندية من فشل ذريع خلال السنوات الماضية سواء من ضعف الأرباح أو من قلة الإقبال الجماهيري كونها تلعب في منتصف الموسم.