بالصور.. "بابا نويل" يخاطر بحياته في برلين.. لن تصدقوا ماذا فعل!

جهينة نيوز

فاجأ رجل ألماني الناس بمشهد صادم، فبعد أن إرتدى ملابس "بابا نويل"، قرر الهبوط من فوق مبنى شاهق في برلين، ليقدم الهدايا للأطفال.

"بابا نويل" هبط من فوق برج كولهوف في ساحة بوتسدام، من على إرتفاع حوالى 100 متر، ونزل في البداية إلى المقهى الموجود في الطابق الرابع والعشرين من البرج، وذلك من خلال إستخدامه حبلاً، وفاجأ الأطفال الذين كانوا موجودين أمام المبنى وداخله.

ويشكل برج كولهوف معلماً سياحياً في ألمانيا، وذلك لأنه يضم مكاناً للمراقبة يصعد الناس إليه من خلال أسرع مصعد في القارة الأوروبية.