الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها تركيا تضرب صناعة السيارات

جهينة نيوز

قال اتحاد مصنعي السيارات الأتراك، إن إنتاج السيارات في تركيا تراجع 21 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني، إلى 128 ألفا و875 سيارة، وتراجع ثمانية بالمئة في الأحد عشر شهرا الأولى من العام إلى 1.43 مليون.

وتظهر البيانات الصادرة مطلع الأسبوع تراجع الصادرات واحدا بالمئة عنها قبل عام في نوفمبر إلى 119 ألفا و851 سيارة، واستقرارها على أساس سنوي في الأحد عشر شهرا الأولى عند 1.22مليون سيارة.

وزادت إيرادات التصدير 4 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الثاني إلى 2.8 مليار دولار، ونمت 12 بالمئة في الأحد عشر شهرا إلى 29.7 مليار دولار.