كيت ميدلتون تكسر البروتوكول الملكي بعد ميجان

عرفت ميجان ماركل منذ انضمامها إلى العائلة المالكة وزواجها من الأمير هارى بشخصيتها المستقلة التي تظهر في كثير من الأحيان، فنجدها تتعامل بطبيعتها العفوية في مواقف عديدة، حتى وإن كان ذلك كثيرًا ما يخالف البروتوكولات الملكية، وقد انضمت أيضًا كيت ميدلتون إليها مؤخرًا

فقد ظهرت دوقة كامبريدج "كيت ميدلتون" أثناء زيارتها لقصر بيكنجهام وهى خلف عجلة القيادة، بينما كانت ترتدي معطفا ذو أكمام طويلة، واختارت أن تترك شعرها طليقا وغير مرتب، كما لوحت إلى الحشد الموجود وهى في طريقها إلى الداخل وكانت تتبعها سيارة أخرى

الأمر الذي يعد من المشاهد الغريبة، حيث إنه من الشائع في البروتوكول الملكي أن يتم ذلك من خلال سائق الأميرة، خاصة في النزهات العامة، فهي وأفراد العائلة غالبًا ما يمتنعون عن قيادة السيارة بأنفسهم، باستثناء الملكة "إليزابيث" التي يحق لها ذلك حيث ظهرت خلف عجلة القيادة في العديد من المواقف منها زيارة عائلة كيت بالمورال، كما ظهر أيضًا الأمير ويليام وهو يقود زوجته وابنه الجديد إلى المنزل، وقد تجمع الآلاف في الشوارع لمشاهدتهم.

ولم يكن هذا الموقف هو الوحيد الذى قامت فيه كيت ميدليتون بكسر قواعد البروتوكول، حيث ظهرت أثناء زياراتها لمدرسة لندن بعد عودتها من إجازة الأمومة وهى تضع يديها على باب السيارة بعد وصولها وكأنها تغلقه، رغم أن السائق كان يغلقه بالفعل، وعلقت على الأمر قائلة إنها تشعر بالسعادة عندما تساعده، حتى وإن كانت تلك المساعدة مجرد غلقها لباب السيارة.

وقد قامت ميجان ماركل زوجة الأمير هارى بنفس السلوك من قبل، وحصلت وقتها على الثناء عندما أغلقت باب سيارتها عند وصولها إلى الأكاديمية الملكية للفنون فى لندن لمشاهدة العرض الفنى "أوقيانوسيا" خلال أول نزهة فردية لها، وقد نال هذا السلوك إعجاب وتعليق الجميع، فقد علق أحد مستخدمى تويتر عليه قائلًا: "المرة الأولى التى رأيت فيها أميرة تغلق باب سيارتها".

كما عبرت أيضًا المديرة الملكية "إيميلى أندروز" على الأمر قائلة: "أميرة ما تزال تأخذ وقتها لإغلاق باب سيارتها.. أحسنت ميجان