التصدي لمحاولات تسلل واعتداء ارهابيين على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

جهينة نيوز

ردت وحدات من الجيش بضربات مركزة على محاولات مجموعات إرهابية التسلل والاعتداء على نقاط عسكرية متمركزة في محيط عدد من القرى والبلدات بريف حماة الشمالي لحماية المدنيين من اعتداءاتها المتكررة.

وتعاملت وحدة من الجيش بالأسلحة المناسبة مع مجموعة إرهابية من تنظيم “الحزب التركستاني” انطلقت من محيط قرية خربة الناقوس أقصى شمال سهل الغاب متسللة باتجاه نقطة عسكرية في المنطقة للاعتداء عليها وردتها على أعقابها ودمرت للإرهابيين نقطة محصنة في محيط القرية وأوقعت عددا منهم قتلى ومصابين عرف من المصابين المتزعم الميداني عبد الستار محمد القويسم.

وحسبما افادت سانا أن وحدة من الجيش متمركزة بريف محردة الشرقي تعاملت بالأسلحة الرشاشة الخفيفة مع مجموعة إرهابية من تنظيم “كتائب العزة” الإرهابي منتشرة على أطراف قرية معركبة كانت تعتدي برصاص القنص على نقطة عسكرية محققة إصابات مؤكدة في صفوفها.

وفي ريف محردة الشمالي الغربي تصدت وحدات من الجيش بالأسلحة الرشاشة لمجموعات إرهابية حاولت التسلل انطلاقا من قرية الجيسات وتل الصخر باتجاه نقاط عسكرية في المنطقة وأوقعت عددا من أفرادها قتلى ومصابين.

وقضت وحدات من الجيش أمس على عدد من الإرهابيين ودمرت لهم عتاداً وذخيرة خلال تصديها لمحاولات تسلل واعتداء مجموعات إرهابية منتشرة في محيط بلدة مورك على نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي.