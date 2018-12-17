للمرة الرابعة لقب ملكة جمال الكون من نصيب فلبينية

جهينة نيوز

فازت الفلبينية كاتريونا جراي بلقب ملكة جمال الكون اليوم الاثنين لتصبح رابع مرة تفوز فيها الفلبين بهذه المسابقة الدولية.

وفازت العارضة جراي الفلبينية الاسترالية التي يبلغ عمرها 24 عاما باللقب في العاصمة التايلاندية بانكوك حيث ضمت المسابقة لأول مرة متسابقة من المتحولين جنسيا.

وقالت جراي التي كانت ترتدي ثوبا باللونين الأحمر والبرتقالي مستوحى من بركان ثار هذا العام ”قلبي مليء بقدر كبير من الامتنان. كانت هناك لحظات من الشك شعرت فيها بالارتباك وشعرت بالضغط“.وسئلت جراي خلال المسابقة عن رأيها في إضفاء الشرعية على تعاطي الماريجوانا فقالت إنها تؤيد ذلك لأغراض طبية.

وبعد تتويجها قالت جراي للصحفيين إن الأمر ”مهم بالتأكيد“ و“موضوع مثار“ في إشارة على ما يبدو للحرب على المخدرات في الفلبين التي قُتل فيها الآلاف وتسببت في قلق دولي.

وأشارت جراي خلال المسابقة إلى أن العمل في أحد الأحياء الفقيرة في مانيلا علمها كيف تجد الجمال في مواقف صعبة.

وقالت ”لو أستطيع أن أعلم الناس الامتنان.. لكان لدينا عالم رائع لا يمكن فيه للسلبية أن تنمو وتترسخ ويمكن للأطفال أن تكون لديهم بسمة على وجوههم“.

وحصلت تامارين جرين‭ ‬(24 عاما) ملكة جمال جنوب أفريقيا على لقب الوصيفة الأولى لملكة جمال الكون ثم ستيفاني جوتيريز ملكة جمال فنزويلا (19 عاما) على لقب الوصيفة الثانية.

ودخلت ملكة جمال إسبانيا أنجيلا بونسي (27 عاما) التاريخ بصفتها أول متسابقة من المتحولين جنسيا في المنافسة الدولية التي تقام منذ 66 عاما.

وجراي هي رابع فلبينية تفوز باللقب وثاني فلبينية تفوز به خلال ثلاث سنوات. وعرضت المسابقة على الهواء مباشرة في أكبر شبكة تلفزيونية في البلاد وهيمنت على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال سالفادور بانيلو المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي إن فوز جراي سيضع البلاد على خريطة العالم ”لجمالها ورقيها“.

وأضاف ”أظهرت ملكة جمال الفلبين بنجاحها للعالم أن النساء في بلادنا لديهن القدرة على تحويل الأحلام إلى حقيقة عبر الشغف والاجتهاد والتصميم والعمل الجاد“.

وكانت الفلبين قد فازت في مسابقة ملكة جمال الكون أعوام 2015 و1973 و1969.