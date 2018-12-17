صفقة ب 20 مليار دولار بين قطر والولايات المتحدة

جهينة نيوز

تم الإعلان عن تفاصيل صفقة بين دولتي قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بمقابل وصل إلى 20 مليار دولار.

ووفقا لما قال الرئيس التنفيذي لقطر للبترول، سعد الكعبي، تعتزم الشركة استثمار 20 مليار دولار على الأقل في الولايات المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة.

وأضاف الكعبي في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز"، امس الأحد "قطر للبترول تتطلع إلى الاستحواذ على أصول نفط وغاز، تقليدية وغير تقليدية، في الولايات المتحدة".

وأكمل الكعبي بأن قرار الاستثمار النهائي بشأن مرفأ الغاز المسال "غولدن باس" مع "إكسون موبيل" في أمريكا "وشيك جداً"، وربما بحلول عام 2019.

وأوضح الكعبي "قررنا تمويل توسعة وحدات إنتاج الغاز المسال من مواردنا ولن نسعى لتمويل خارجي"، مضيفا: "سنبت في أمر الشركاء الأجانب لوحدات الغاز المسال الجديدة في حقل الشمال بحلول منتصف 2019، والشركة قد تستغني عن الشركاء إذا لم تتلق عروضاً جيدة".

وأشار الكعبي إلى أن "المخاطر القانونية في الولايات المتحدة كانت أحد أسباب انسحاب قطر من أوبك"، مضيفا "قطر للبترول توقع اتفاقاً مع إيني الإيطالية لشراء 35% في 3 حقول نفط بحرية في المكسيك".

وأتم الكعبي قوله بأن قطر تتطلع إلى مزيد من التوسع في موزمبيق والبرازيل.

وأعلنت قطر الاثنين الماضي، أنها ستنسحب من منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2019 ، وأبلغت قرارها هذا إلى المنظمة.

وشددت قطر على أن الانسحاب من المنظمة يرجع لأسباب فنية واستراتيجية، و"ليس لأسباب سياسية".