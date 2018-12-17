أمريكا تتخلى عن تدريباتها في القطب الشمالي لهذا السبب؟

جهينة نيوز

تخلت الولايات المتحدة عن التدريبات في القطب الشمالي بسبب عدم وجود كاسحات جليد فعالة.

وذكرت صحيفة Business Insider أن خفر السواحل الأمريكي تخلى عن التدريبات في القطب الشمالي بسبب مخاوف بأن تتعطل كاسحة الجليد الأمريكية الوحيدة، ويضطر لطلب مساعدة من روسيا.

وأضافت الصحيفة أنه يوجد لدى الولايات المتحدة كاسحتا جليد، ولكن فقط واحدة منهما من النوع الثقيل، والتي يمكن إرسالها إلى القطب الشمالي والقطب الجنوبي. وهذه السفينة هي Polar Star (نجمة القطب) التي يزيد عمرها عن 40 عاما وانتهت صلاحية خدمتها. لذلك رفض بول تسوكونفت، القائد السابق لخفر السواحل الأمريكي، فكرة الأمن القومي بإرسال كاسحة الجليد عبر بحر الشمال للمشاركة في المناورات.

وقال تسوكونفت "لا أستطيع أن أضمن لكم أنه لن يكون هناك اخفاقات فنية كارثية خلال التمرين…عندها يجب أن نتوجه إلى روسيا لسحبها إلى مكان آمن."

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الرئيسي في ذلك يرجع إلى عدم وجود كاسحات جليدية لدى الولايات المتحدة قادرة على الصمود في القطب الشمالي، على عكس روسيا تماما.