النفط ترفع كمية إنتاج الغاز المنزلي من 300 إلى 600 طن يومياً

جهينة نيوز

كشفت مصادر خاصة في وزارة النفط والثروة المعدنية عن تمكن الكوادر الفنية مؤخرا من رفع كمية إنتاج الغاز المنزلي من 300 إلى 600 طن يوميا وهو رقم يعادل نصف الاحتياج اليومي لسورية من الغاز المنزلي والذي يقدر كميته بـ 1200 طن يوميا.‏

وأضافت المصادر أن الكادر الفني عمل على معالجة الغاز من خلال فصل السوائل وتجفيف الغاز المنتج من حقولنا الغازية ومن ثم تبريده حيث يستخلص منه مكونات الغاز المنزلي الأساسية المتمثلة بغاز البروبان و غاز البوتان.‏

وأشارت أن الكوادر المحلية في الوزارة كانت غير قادرة على سد حاجة السوق المحلية لأكثر من 30% فقط من حاجته حيث كان يتم تأمين باقي الكمية من خلال الاستيراد.

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