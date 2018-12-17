مدير الاتصالات الجديد: هدفنا رضا المواطن ومحاربة الفساد

جهينة نيوز

في أول تصريح صحفي له كشف مدير الشركة السورية للاتصالات منير عبيد عن اتفاق مع عدّة دول عربية وأوروبية لتنفيذ المشروع الإقليمي للإنترنت «RCN» وهو كابل إنترنت دولي.

وبين عبيد الذي تم تعيينه أمس الأول مديراً للشركة أنه تم الاتفاق على تشغيل كابل دولي «RCN» يربط بين عدّة دول وهي سورية والإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن وتركيا لينتهي الكابل لمدينة فرانكفورت في ألمانيا.

ولفت عبيد لـ«الوطن» إلى أنه ستتم بالتعاون مع الإدارات المتخصصة والمقابلة في تلك الدول إجراءات التنفيذ، موضحاً أنه سيتم الإسراع في إنجاز هذه الكابل لكونه يحقق ريعاً جيداً للسورية للاتصالات.

وأشار عبيد إلى أن هدف الشركة هو تحقيق رضا المواطن الذي ركز عليه وزير الاتصالات والذي جاء بعد توجيهات رئيس الجمهورية بشار الأسد خلال اجتماعه الأخير مع الحكومة.

وأكد عبيد ضرورة تأمين متطلبات الزبون بأسرع ما يمكن، إضافة إلى المضي قدماً في نهج محاربة الفساد وتشجيع الأيدي النظيفة والعمال الملتزمين وتأهيل الكوادر الفنية والإدارية وإقامة مشاريع أخرى تخدم عمل الشركة.

ولفت إلى ضرورة أن تبذل الشركة جهداً مضاعفاً خلال الفترة القادمة وخاصة السنوات الثلاث حتى عام 2022، حيث ستكون الشركة في سوق المنافسة المفتوحة بعد انتهاء حصرية العمل لديها في مجال الاتصالات.

وكان قد أصدر يوم أمس الأول وزير الاتصالات والتقانة إياد الخطيب القرار رقم 496 والمتضمن تسمية المهندس منير عبيد العامل من الفئة الأولى مديراً عاماً تنفيذياً للشركة السورية للاتصالات، وكان عبيد مديراً للإدارة التجارية للشركة السورية للاتصالات والتي أسندت له خلال تموز الماضي، ويذكر أن عبيد يحمل إجازة في هندسة الإلكترون من ألمانيا وشغل مديراً لبنى المعلوماتية في الشركة مسبقاً.