الشهابي رئيسا لاتحاد غرف الصناعة والدبس واخوان نائبين

جهينة نيوز

انتخب أعضاء مجلس إدارة اتحاد غرف الصناعة امس المهندس فارس الشهابي رئيسا لمجلس الاتحاد وسامر الدبس نائبا أول لرئيس المجلس ومحمد لبيب الاخوان نائبا ثانيا لرئيس المجلس.

وخلال اجتماع لكامل اعضاء مجلس الاتحاد في وزارة الصناعة مساء امس جرى انتخاب زياد عربو بمنصب امين السر وفراس الجاجة بمنصب الخازن ومحمد أيمن مولوي وجمال أبو حسن ومحمد رأفت شماع بعضوية مكتب هيئة الاتحاد.

وبعد الانتخابات ترأس وزير الصناعة محمد معن زين العابدين جذبة الاجتماع مباركاً لأعضاء هيئة المكتب ثقة المجلس وتمنى لهم التوفيق والنجاح بالمهام الموكلة إليهم وزودهم بتوجيهاته بما يحقق المصلحة الوطنية والعمل بروح الفريق الواحد وبما يخدم الصناعة السورية

واعرب وزير الصناعة عن استعداد الوزارة لتقديم كافة أنواع الدعم اللازم بما يمكنهم من تحقيق أهداف الاتحاد في دفع عجلة الإنتاج و تطوير الصناعة الوطنية.

وقال ان كل واحد منكم بوصلة ومشروع اقتصادي هادف للحفاظ على الليرة السورية ومنتجاتنا وجودتها وتصديرنا من خلال تشكيل فريق عمل واحد متكامل مع وزارة الصناعة و متجانس مع بعضه البعض لجعل الصناعة هي الأساس بقيمتها المضافة وحلقاتها الإنتاجية المتكاملة.

بدوره المهندس فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية شكر السيد وزير الصناعة على كلمته الصادقة و المشجعة للعمل وأضاف بأنه سيتم تشكيل مكتب للاتحاد لتغطية العمل جغرافيا وعمليا وسيتم تشكيل لجان فاعلة وليس اسميه وان العلاقة مع وزارة الصناعة والحكومة ستكون علاقة تشاركية وهدفنا واحد.

ونوه سامر الدبس نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية بأننا لا نفتش على مناصب و إنما سيأخذ كل صناعي دوره وسنكون سند لوزارة الصناعة وللحكومة.

لبيب اخوان نائب رئيس الاتحاد أشار الى أن قطاع الصناعة هو قطاع وطني ونرغب بالاطلاع على خطة وزارة الصناعة لنكون شركاء في وضعها ولمعرفة الدور المطلوب من اتحاد الغرف في هذه المرحلة.

زاهر عتال عضو اتحاد مجلس ادارة غرف الصناعة أشار إلى أننا نعمل كقطاع وطني وليس عام أو خاص بهدف رسم هوية الصناعة الوطنية بوجوهها المختلفة.