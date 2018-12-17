أبراج يوم الاثنين 2018/12/17 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود١٢/١٧:اجتماعي، أنيق، واثق من نفسك، مخلص، متعاون مع عائلتك تلبي احتياجاتهم بسعادة، مغامر وتحب التحدي، السنة القادمة دعوة للتغيير الحظ تصاعدي تفرض وجودك مهما كان موقعك ووجهة نظرك، تحقق تقدم سريع وتحسن في جميع المجالات الشخصية والعاطفية والمهنية، تسلط الاضواء على أمور مالية وعقارية وتقدم مساعدات.

برج الحمل: القمر ببرجك تستعيد قوتك ينخفض الضغط تطرأ تغيرات تتبدل استراتيجية وطريقة تفكيرك الحظ يرافق خطواتك لا تتراجع الجميع يتمنى حضورك، لا تأخذ موقف الأمور لصالحك تشعر بانطلاقة وحرية اكسر القيود وافتح صفحة جديدة.

برج الثور: القمر يعاكس وضعك مما يستدعي الحذر والهدوء لا تلجأ للتحديات ومواجهات، اطلب مساعدة ولا تكابر راقب حساباتك وركز على أعمالك المهمة انتبه من تسرع يعيدك إلى الوراء وتطرأ مشكلة تهدد ميزانيتك تجنب مشاكل وانفعالات.

برج الجوزاء: معنوياتك مرتفعة تنطلق مع الاصدقاء بمشاريع ممتعة تمضي يوم جميل برفقتهم تميل للمصالحة وتفاهم والهدوء تعيد لقاءات قديمة إلى الواجهة تلتقي بشخص يجلب لك الحظ لا تترك الفرص وتنظر إلى الخلف.

برج السرطان: تركز على عملك تتواصل مع فريقك انتبه على تصرفاتك وتقبل انهاء اعمالك المطلوبة بدون تذمر حاول تصغي اكثر مما تتكلم حتى تحصل على مكانتك الاجتماعية في العمل مع الغرباء.

برج الأسد: تجدد على صعيد أمور مهنية وتنقلات وسفريات، تنشط فكريا تدرس خيارات إيجابية تحقق نجاح تترك أثر جميل في محيطك، تضع لمساتك الأخيرة على قضية شائكة وتنظر لها من زوايا، كن جريء في طرح مشاريعك.

برج العذراء: فرصة مالية مشتركة، تبحث عن استقرار تدفع مستحقات ترفض أي مساعدة تسمع خبر عن مشاريع قديمة فقدت الأمل منها تعيد تسليط الاضواء عليها حاول تساير وتلطف الأجواء.

برج الميزان: مندفع تناقش قضية شراكة مهنية أو عاطفية وضح أمورك بهدوء والأهم لا تستهتر بالماضي، تغير اوضاعك خيارات جديدة انتبه من بعض متاعب مع اصدقاء أو شركاء.

برج العقرب: تغيرات إيجابية تنظم اوضاعك مهنية وشخصية تنهي أعمال مؤجلة تبحث عن حلول واثباتات، تجد فرص عمل، انتبه من ارهاق ولا تبالغ وانتبه على صحتك واعتمد على نفسك.

برج القوس: تركز على علاقات شخصية تلعب دور وسيط في نزاع أو خلاف نهار للحب واللهو والتسلية، تصل إلى حلول لمشاكلك، تعاون بخصوص أولاد واهتمام بتغيير إقامة.

برج الجدي: تتزاحم الأفكار في رأسك كيف تنهي أمورك بيتية والعائلية تتحمل مسؤوليات تصليحات اعطال تشعر بالقلق من احداث طارئة تجنب جرح الآخرين وانتبه على صحتك.

برج الدلو: تسمع أخبار حلوة تنفتح على آفاق جديدة تأثر بسحرك وجاذبيتك على أشخاص من محيطك تسجل نقاط لصالحك على صعيد مشاريعك تتلقى عروض وتجد ما قمت به يستحق التهنئة ونتائج إيجابية تجتمع مع جيران واخوة وأخوات.

برج الحوت: الحظ إلى جانبك على صعيد مادي تحقق نصر وتصل إلى حلم تستفيد من مكافأة تسترد دين من أحد الأحبة، توظف أموالك تدفع مصاريف، للبعض مكاسب وهدايا .