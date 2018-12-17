الرئيس الأسد يستقبل حسين جابري أنصاري و الوفد المرافق له

جهينة نيوز:

إستقبل السيد الرئيس بشار الأسد حسين جابري أنصاري كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة والوفد المرافق له, و حيث أشاد سيادته بالجهود التي بذلتها إيران من أجل الوصول الى تشكيل لجنة مناقشة الدستور بالرغم من العقبات الكبيرة التي وضعتها الدول الداعمة للإرهابيين..

من جانبه، وضع أنصاري الرئيس الأسد، خلال لقائه به مساء اليوم، في صورة الاستعدادات لعقد اجتماع الدول الضامنة حول سورية، المزمع عقده في اليومين المقبلين في جنيف، خاصة بعد الاتفاق على الشكل النهائي للجنة، وأكد حرص بلاده على مواصلة التشاور والتنسيق مع دمشق التي أبدت قدرا كبيرا من المرونة بغية تحقيق إمكانية التوصل الى هذا الاتفاق.

هذا وأكد الرئيس الأسد أهمية الجهود التي تبذلها الدول الحليفة والصديقة لسورية، وبالأخص إيران و روسيا، لوقف تدخلات بعض الدول الغربية في المسار السياسي، وتكريس قيام عملية سياسية يقودها السوريون بأنفسهم بعيدا عن أي شكل من أشكال التدخل الخارجي.