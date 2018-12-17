تبسيط شروط الانتساب لاتحاد الصحفيين وتخفيض أجور التراخيص اهم مطالب المشاركين في "الملتقى الثاني للإعلام الرقمي"

جهينة نيوز:

طالب المشاركون في الملتقى الثاني للإعلام الرقمي تحت عنوان "تنظيم العاملين في الاعلام الرقمي نقابيا" بضرورة تبسيط شروط الانتساب لاتحاد الصحفيين وتخفيض أجور وبدلات التراخيص والاعتماد وتقديم تسهيلات للمنح من قبل وزارة الاعلام.

وركزوا خلال الملتقى الذي أقيم اليوم في مبنى مؤسسة الوحدة بدمشق ونظمه الاتحاد على أهمية ايجاد صيغة مهنية ضابطة ومنظمة لعمل شبكات التواصل الاجتماعي وتوفير الحصانة الالكترونية لحقوق النشر وإجراء دورات تدريبية للعاملين في مجال الإعلام الالكتروني.

وأكد رئيس اتحاد الصحفيين موسى عبد النور أن الملتقى هدفه التعرف على ظروف العمل لدى العاملين في قطاع الاعلام الالكتروني من حيث المكان والأجور وصعوبات العمل وبحث آليات وآفاق هذ العمل بما يسهم في الارتقاء بمستوى أدائهم وصناعة محتوى رقمي سوري كنموذج إعلام شريك في المنظومة الوطنية للاعلام.

وبين عبد النور في تصريح أن الاتحاد اجرى تعديلا في المادة العاشرة للنظام الداخلي الخاصة بشروط العضوية للاتحاد يشمل قبول انتساب العاملين في المواقع الالكترونية المعتمدة وهو ما تم بحث آلياته خلال هذا الملتقى الذي سمح بطرح الأفكار والمقترحات حول مايمكن أن يقدمه الاتحاد في هذا الجانب.

واشار عبد النور إلى انه تم تشكيل لجنة مؤقتة للإعلام الإلكتروني تهدف الى تطوير هذه الملتقيات ووضع شروط المهنية لعمل الاعلام الرقمي والية الانتساب والاعداد لملتقى اخر على مستوى المواقع الالكترونية.