فائدة صحية جديدة من ممارسة الجنس للنساء

الأحد, 16 كانون الأول 2018 الساعة 22:35 | منوعات, صحة

فائدة صحية جديدة من ممارسة الجنس للنساء

جهينة نيوز:

كشف العلماء عن فائدة جديدة للإنسان من ممارسة الجنس مع شريكه حيث أن الممارسة الدائمة تساعد على تحسين الذاكرة.

وذكر موقع "هير" العلمي أن بعد دراسة مطولة للعلماء حول فوائد الممارسة الجنسية وبعد عدة اختبارات تمكن العلماء من التأكيد أن ممارسة الجنس تحسن من ذاكرة الإنسان.

وبحسب الدراسة التي نُشرت على الموقع العلمي، فقد قام العلماء بالاختبارات على نساء تتراوح أعمارهن بين 19 و 35 عاما، ووجدوا أن النساء اللواتي يتمتعن بحياة جنسية نشطة لديهن قدرات أكبر على تذكر الكلمات والصور بالمقارنة مع النساء اللواتي لديهن نشاطا جنسيا أقل.

ويعتقد الباحثون أن العلاقة الجنسية يمكن أن تساعد في نمو خلايا دماغية جديدة في قرن آمون أو hippocampus المرتبط بذاكرة الكلمات.


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