شاهد بالفيديو جيش ماكرون ينفق أموال دافعي الضرائب الفرنسيين لتدمير هجين السورية

جهينة نيوز:

قبل ماكرون كان ساركوزي الذي دمر ليبيا بحاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول و لكن اليوم تبين أن ساركوزي لم يدمر ليبيا فحسب بل دمر مصالح فرنسا في ليبيا لأجل السيد الأمريكي, و أغرق آوروبا بالمهاجرين, و ها هي فرنسا تعيش أزمة و ينتفض الفقراء بوجه ماكرون و عوضاً عن تخفيف الإنفاق لا يكف نظام ماكرون عن هدر أموال دافعي الضرائب الفرنسيين لأجل المصالح الأمريكية.

و نشر ناشطون مشاهد للمدفعية الفرنسية من عيار 155 ملم و هي تقصف منازل المدنيين في بلدة هجين بحجة محاربة داعش بناء على تعليمات القوات الأمريكية التي إرتكبت عشرات المجازر و دمرت الرقة و غيرها من مدن و بلدات سورية بحجة قتال داعش لتقوم لاحقاً بنقل داعش بالباصات الى جبهات قتال أخرى.

و يذكر أن وجود القوات الفرنسية شمال سورية غير شرعي و بقرار أمريكي و ليس قرار من مجلس الأمن و قد تسللت خلسة الى البلاد, و ساهمت بإرتكاب مجازر بحق المدنيين و جرائم حرب موصوفة ضمن ما يسمى التحالف الأمريكي.