قناة فرنسية تحذف كلمة "ارحل" و تترك ماكرون خلال تغطية الثورة الفرنسية

جهينة نيوز:

حجبت قناة "France 3" كلمة "ارحل" من لوحة رفعت خلال مظاهرة ثوار "السترات الصفراء"، في باريس، خلال بثها نشرة الأخبار مساء السبت, حيث كان الشعار قبل التزوير ارحل ماركون فأصبح ماكرون.

و بعد أن فضح الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تزوير القناة زعمت القناة أن ما حدث خطأ بشري في إشارة الى تزوير الفيديو الذي تم التقاطه عبر برامج مونتاج الفيديو.

وفي الفيديو الذي نشرته القناة الفرنسية على موقعها الرسمي، ظهرت صورة في الخلفية وراء مقدمة البرنامج، قبل إعطائها الكلمة للمراسل في الشانزليزيه الذي حضر في اليوم الخامس من مظاهرة "السترات الصفراء"، لأوبرا باريس حيث تجمع المحتجون وعلامة تشير فقط إلى "Macron"، مع وجود مساحة بيضاء أدناه.

وسارعت France 3 بالقول إنه "خطأ بشري" و"خلل وظيفي"، مشيرة إلى أنه تم تحديد المصدر، مؤكدة في السياق أنه لن يتكرر".

وقال مصدر من القناة الفرنسية الثالثة في تصريح لـصحيفة "ليبراسيون": إن شخصا غير في المضمون ولم يكتشف رئيس التحرير التغيير"، مضيفا أنه سيتم تقديم اعتذار على الهواء في مساء الأحد.