لماذا لا ينبغي أن تشتري هاتفا ذكيا الآن؟

جهينة نيوز:

مع اقتراب عام 2018 من نهايته، بدأ الكثيرون يثيرون العديد من الأسئلة عما يخبئه عام 2019 من مفاجآت بشأن الهواتف الذكية، في ظل التطور المتسارع الذي يشي بمستقبل أكثر ازدهارا.

وتوقع الكاتب المختص في شؤون التكنولوجيا، ديفيد نيلد، ظهور 5 ابتكارات ستحكم صناعة الهواتف الذكية خلال العام المقبل، وفق ما ذكر موقع "نيو أتلاس".

هواتف الجيل الخامس

على الرغم من أن البنية التحتية لبناء شبكة إنترنت الجيل الخامس 5G في المراحل الأولى، فإن الهواتف المقبلة ستكون مهيأة للعمل على شبكات من هذا القبيل، وستسعى شركات صناعة الهواتف الذكية للحصول عليها في غضون 12 شهرا.

وسيكون من أبرز ميزات شبكات الجيل الخامس، تحميل وتنزيل المعلومات بسرعات أكبر، ربما تفوق بمئات المرات سرعة أحدث الشبكات الحالية، بالإضافة إلى قدرات عدم فقدان الإشارة حتى في الأماكن المزدحمة جدا.

هواتف قابلة للطي

عرضت سامسونغ هذا العام أول نموذج هاتف ذكي قابل للطي، مما يشير إلى أن هذه التكنولوجيا ستطغى على السوق خلال العام المقبل، مع استمرار التطوير وازدياد تسجيل براءات الاختراع في هذا المجال.

ولن تكون سامسونغ وحدها في ذلك، فقد وعدت هواوي بالكشف عن هاتفها الذكي القابل للطي في 2019، في حين اختبرت إل جي ابتكارات من هذا القبيل. وربما تحتاج أبل إلى بعض الوقت للدخول إلى هذه الحلبة.

وكالات