مقتل قائد في الحرس الثوري الايراني

جهينة نيوز:

أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، عن وفاة قائد مقر "ثامن الائمة (ع)" التابع لحرس الثورة الاسلامية العميد قدرت الله منصوري، خلال تنظيفه سلاحه الشخصي.

وجاء في بيان صدر عن العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية» ان العميد قدرت الله منصوري قائد مقر "ثامن الائمة (ع)" التابع للحرس الثوري توفي اثر اصابته بطلقة في راسه خلال تنظيفه سلاحه الشخصي.

وعزى البيان الصادر بوفاة العميد منصوري وهو احد معاقي الحرب والقائد المخلص والثوري لمقر "ثامن الائمة (ع)" واشاد بجهاده وجهوده المخلصة في اقرار الامن وخدمة الشعب.

وشارك العميد منصوري في الدفاع عن البلاد خلال الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد (1980-1988) واصيب خلالها باعاقة ومن ثم تولى بعد الحرب قيادة اللواء 21 "الامام الرضا (ع)" وقياد الفرقة 5 "نصر" وقيادة مقر "القدس" ومن ثم تولى بامر من القائد العام للحرس الثوري في العام 2014 قيادة مقر "ثامن الائمة (ع)" (شمال شرق ايران) التابع للقوة البرية لحرس الثورة.

ونعاه القائد العام للحرس الثوري اللواء محمد علي جعفري ووصفه بالقيادي الحكيم والذكي والشجاع للثورة الاسلامیة، مشيدا بدوره البارز في صون اهداف وقيم الثورة والجمهورية الاسلامية.

فارس