لجنة دعم الشعب الفلسطيني تندد بالعدوان التركي المستمر على الأراضي السوريةج

جهينة نيوز:

نددت اللجنة الشعبية العليا العربية السورية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني بالعدوان التركي المستمر على الأراضي السورية مؤكدة أنه يشكل انتهاكا صارخا للقانون والأعراف الدولية.

وجددت اللجنة في اجتماعها الدوري اليوم برئاسة الدكتور محمد مصطفى ميرو دعمها وتأييدها لشباب وشابات القدس وفلسطين المحتلة الذين يواجهون آلة العدوان الصهيوني ومخططاته مشيرة إلى روح الانتفاضة الحية لدى الشعب الفلسطيني التي تدل على تمسكه بثوابته الوطنية.

كما جددت اللجنة دعمها للجيش العربي السوري الذي يخوض المعارك بدعم الأصدقاء في روسيا وإيران والمقاومة للقضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى جميع المناطق لافتة الى العودة التدريجية للحياة الطبيعية في سورية مهد الحضارات والانسانية وارض المحبة والسلام.

وأدانت اللجنة التحركات المشبوهة لتمرير ما تسمى “صفقة القرن” والعلاقات السعودية والخليجية مع إسرائيل ومحاولات التطبيع داعية الجماهير العربية وقواها الحية والمنظمات الشعبية والمؤسسات الفكرية والثقافية والدينية لرفض هذه التحركات التي تشكل تهديدا للهوية العربية.

ووجهت اللجنة التحية للمقاومة الوطنية اللبنانية والفلسطينية ومحور المقاومة والأصدقاء في إيران وروسيا الاتحادية على الدور الفاعل في مكافحة الإرهاب ومواجهة مشاريع تفكيك المنطقة.

وتأسست اللجنة عام 2001 بعد الانتفاضة الثانية في الأراضي المحتلة بهدف تقديم المساعدات الإنسانية من الشعب السوري إلى أشقائه الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.