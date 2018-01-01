حشود من اللبنانيين تتظاهر وسط بيروت للمطالبة بمحاربة الفساد

جهينة نيوز:

خرجت حشود من اللبنانيين اليوم في مظاهرة ضد الفساد نظمها الاتحاد الوطني لنقابة العمال والمستخدمين في لبنان والحزب الشيوعي اللبناني وسط بيروت.

وانطلقت المظاهرة التي شارك فيها حشد غفير من المواطنين وممثلو النقابات والاتحادات والقوى الحزبية من أمام مصرف لبنان واتجهت إلى ساحة رياض الصلح وسط بيروت بحضور كثيف للقوى الأمنية ومكافحة الشغب.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها شعارات “الأحزاب والسياسيون وجهان لعملة واحدة” و”لا للدولة الفاشلة” و”كفى خطابات مذهبية” و”لإعادة النظر بحكم الدولة المنهوبة والفاسدة” وأطلقوا الأغاني والأناشيد الوطنية والثورية.

ومن أبرز المطالب والعناوين المطروحة خلال المظاهرة هي إصدار قانون يضمن الحماية الفورية لاحتياط تعويضات نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفرض جدول زمني لتنفيذ مشاريع معامل إنتاج الكهرباء وإصلاح شبكات نقل الطاقة الكهربائية وإصدار قانون يلزم الدولة بإجراء تصحيح للأجور في القطاعين العام والخاص كلما ارتفع معدل التضخم.

كما يطالب المحتجون بالتغطية الصحية الشاملة والمعالجة الفورية لملف استيراد وترخيص وتسعير الدواء إضافة إلى اعتماد الضريبة التصاعدية وإعادة النظر بالهندسات المالية الأخيرة وقانون السرية المصرفية الذي يشكل أحد أبواب التهرب الضريبي.

وكان الأمين العام للحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب وجه دعوة إلى كل فئات المجتمع المتضررة من سياسات الدولة إلى التظاهر من أمام مصرف لبنان باتجاه ساحة رياض الصلح وسط بيروت.