بمشاركة ألمانيا و فرنسا و بريطانيا طيران الاحتلال الامريكي يرتكب مجزرة قرب هجين

جهينة نيوز:

إرتكب طيران التحالف الامريكي ضد سورية و شعبها مجزرة مروعه في دير الزور ليست الأولى من نوعها لهذا التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة و أتباعها و على رأسهم بريطانيا و فرنسا و ألمانيا و عدد من الدول العربية بزعم محاربة داعش ولكن في الحقيقة يحاربون سورية شعباً و بنية تحتية و موارد و بالعدوان المباشر بشكل غير شرعي و بالحصار الاقتصادي و التدمير الممنهج عبر تبادل الادوار مع داعش.

و افادت مصادر أهلية أن: طيران التحالف الدولي إرتكب مجزرة جديدة استشهد فيها 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون في قرية البوخاطر جنوب شرق بلدة هجين في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

و يذكر أن التحالف الامريكي دمر هجين على غرار تدميره للرقة و إرتكب مجازر مروعه بحق المدنيين عبر تبادل الادوار بين الميليشيات التي سلحها الامريكي نفسه من داعش و قسد و عبر الغارات المباشرة على بيوت المدنيين.