بغداد: تعاون دول مركز تبادل المعلومات الرباعي أسهم بالانتصار على الإرهاب في سورية والعراق

جهينة نيوز

أكدت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق على الدور المحوري الذي اضطلع به مركز تبادل المعلومات الرباعى الذي يضم سورية والعراق وإيران وروسيا في الانتصار على التنظيمات الإرهابية في سورية والعراق.

وكان عقد أمس في بغداد المؤتمر السنوى الرابع لمركز التنسيق وتبادل المعلومات الرباعى والذي استعرض فيه ممثلو الدول الأربع عمله خلال السنوات الماضية وما حققه في مجال مكافحة الإرهاب والحاق هزائم كبرى بالتنظيمات الإرهابية في سورية والعراق وجرى التأكيد على ضرورة تطوير عمل المركز الذي غدا عنصرا من العناصر المهمة في الحرب على الإرهاب.

ونوهت مديرية الاستخبارات العراقية في بيان اليوم أورده موقع السومرية نيوز “بالتعاون المثمر والمستمر بين دول المركز في تبادل المعلومات” مشيرا إلى “خطوات مستقبلية ستشارك بها دول المركز من أجل تطويره وجعله من المراكز الأمنية الدولية المرموقة المساهمة بتعزيز الأمن العربي والإقليمي والدولي”.

وجاء في البيان “إن مدير الاستخبارات العسكرية رئيس مركز تبادل المعلومات الرباعي اللواء الركن سعد العلاق قدم إيجازا عن المهام التي اضطلع بها المركز في محاربة عصابات “داعش” الإرهابية في العراق وسورية والتي شكلت ركنا مهما من أركان النصر الكبير الذي تحقق”.

وأوضح البيان أن “المركز قام بتزويد الجيشين العراقي والسوري بأكثر من 5780 إحداثية و2075 معلومة استخبارية أدت إلى مقتل الآلاف من الدواعش بينهم 430 متزعما لتلك العصابات بالإضافة إلى تدمير 200 مركز قيادة وسيطرة و301 مستودع أسلحة و196 معملا للتفخيخ و170 مخبأ والمئات من الآليات والمدرعات والأسلحة والعشرات من الطائرات المسيرة”.