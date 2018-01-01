تعرّف على النسخة السعودية من عائلة كارداشيان!

جهينة نيوز

استقبل الممثل المصري أحمد حلمي في برنامجه "نجوم صغار" المعروض على قناة MBC الشقيقات القحطاني، وهنّ النسخة السعودية من عائلة وشقيقات كارداشيان اللواتي حقّقن شهرةً واسعة عبر منصّات التواصل الإجتماعي.

وروت دانة أصغر الشقيقات عن دخولهنّ مجال السوشيال ميديا من خلال حسابها على السناب شات والذي وصل عدد متابعيه اليوم إلى مليونيّ متابع، كونهنّ ينشرن تفاصيل ومقاطع من يومياتهن وتفاصيل حياتهنّ.

كما سلّط حلمي الضوء على أنّ الشقيقات الثلاث يحضّرن الأطباق السعودية في مقاطع مصوّرة من بينها البرياني والجريش والكبسة على أنواعها، كما أنّ إحداهنّ قامت بقيادة السيارة في شوارع المملكة فاشتهر هذا الفيديو كثيراً لهنّ.

وإستطاعت الشابات السعوديات تحويل الأنظار إليهنّ بالمحتوى الذي يقدّمنه عبر منصّات التواصل ولا سيّما سناب شات.