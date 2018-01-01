أنقرة: ماضون في قضية خاشقجي حتى النهاية.. سلمنا السعودية ما لدينا من معلومات لكنها لم تكشف شيئا!

جهينة نيوز

أكد وزير الخارجية التركي "مولود تشاووش أوغلو" أن أنقرة ستذهب للنهاية ولن تتراجع عن سعيها لكشف كافة ملابسات جريمة مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي".

ووجه أوغلو انتقادات إلى الرياض لعدم تعاونها مع أنقرة في التحقيق بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية المملكة في اسطنبول.

وشدد أثناء مشاركته في منتدى الدوحة، على أن السلطات السعودية تسلمت ما لدى أنقرة من المعلومات والحقائق حول القضية لكنها لم تكشف شيئا في المقابل.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن مقتل الصحفي كان بوضوح عملية اغتيال مخطط لها سابقا.

كما اتهم تشاووش أوغلو "العديد من دول أوروبا" بصرف الأنظار عن قضية خاشقجي.