وفد روسي رفيع المستوى يزور حميميم وطرطوس الأسبوع القادم

الأحد, 16 كانون الأول 2018 الساعة 12:55 | سياسة, عالمي

وفد روسي رفيع المستوى يزور حميميم وطرطوس الأسبوع القادم

جهينة نيوز

سيقوم عدد من أعضاء مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ) بزيارة إلى قاعدتي حميميم وطرطوس في سوريا، الأسبوع القادم، وذلك لتهنئة العسكريين الروس الموجودين هناك بعيد رأس السنة المقبل.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن مصدر في مجلس الاتحاد الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان): "في الـ19 من ديسمبر كانون الاول الجاري سيتجه أعضاء في مجلس الاتحاد الروسي إلى سوريا لتهنئة العسكريين".

وأضاف أن الزيارة إلى سوريا سيقوم بها كل من فلاديمير كوجين، النائب الأول للجنة الدفاع والأمن، وألكسندر وافولومييف، نائب رئيس لجنة السياسة الاجتماعية، وفياتشيسلاف مارخايف، عضو لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي.

وأشار إلى أن هؤلاء اعضاء مجلس الشيوخ سيقدمون أيضا للعسكريين المرابطين في قاعدتي حميميم وطرطوس هدايا بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.

المصدر: نوفوستي


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