كيف صدمت أنجلينا جولي ابنها باكس بأبيه.. وبراد بيت يرد

جهينة نيوز

قد يكون انفصال أنجلينا جولي وبراد بيت أسوأ مما توقّعنا. يُقال إنّ الممثلة أخبرت ابنهما باكس (15 عامًا) أن والده "لم يرغب أبدًا في تبنيه"، وفق موقع "الديلي ميل" البريطاني.

وقيل أيضاً إنّ النجمة أخبرت الطفل أثناء تفاقم الأحداث أنّ براد "غضب" لأنها باشرت في معاملات التبنّي.

وعلّق أحد المقرّبين من الزوجين أنّ ما قالته جولي "ألحق أضراراً بعلاقة باكس وبراد، على الرغم من أنّ براد نفى تفوّهه بهذه الكلمات بالتحديد".

وأضاف مفسّراً أنّ براد كان قلقاً بشأن تبنّي طفل في الثالثة من عمره لا يتحدّث الإنكليزية بعد أقلّ من عام من ولادة ابنتهما سيلوه، وكانا: "يمرّان بوقتٍ صعبٍ جدًا حينها"، أمّا جولي فردّت حينها أنّ باكس "يحتاج لي أكثر من سيلوه"، وكادت أن تنتهي علاقتهما حينها.

وفي أواخر الشهر الماضي، كشف المحامون أنّ النجمين توصّلا إلى اتفاق في شأن حضانة أطفالهم الستّة. ووفق ما ورد، أرادت أنجيلينا الحضانة الكاملة، ولكنها قبلت بحضانة مشتركة مادياً وقانونياً لتجنب جرّ الأطفال إلى المحكمة.