تامر حسني يحتفل بعرض سبايدرمان بحضور عائلته وعدد كبير من الجمهور

جهينة نيوز

حرص عدد من الفنانين وجمهور الفنان تامر حسني على مشاركته في الاحتفال بعرض فيلمه الجديد "سبايدر مان إنتو ذا سبايدر فرس" أو "spider- man into the spider verse" ، وذلك داخل إحدى دور العرض السينمائي بطريق إسكندرية الصحراوي، بحضور أسرته وعدد كبير من جمهوره من مختلف الأعمار وبخاصة الأطفال.

ويجسّد حسني من خلال الفيلم شخصية "سبايدر مان - بيتر ب. باركر" بصوته ضمن أحدث أفلام سلسلة سبايدرمان العالمية، ولأول مرة باللغة العربية.

وكان ضمن الحضور من أسرة تامر حسني، والدته، وزوجته بسمة بوسيل، وابنتاهما تاليا وأماليا وأشقاؤه إلى جانب الفنانة دينا فؤاد وابنتها، والمنتجة والإعلامية إسعاد يونس بالإضافة إلى عشرات الأطفال وأسرهم ممّن حرصوا على مشاهدة الفيلم.