انجيلا بونسي أول متحولة جنسياً تشارك في ملكة جمال الكون

جهينة نيوز

تشارك متسابقة ملكة جمال إسبانيا أنخيلا بونسي في مسابقة ملكة جمال الكون، لتكون أول أول امرأة متحولة جنسياً تشارك في هذه المسابقة.

وفي تصريحات إعلامية، قامت أنجيلا بونسي، 27 عاماً، بإرسال رسائل جريئة، إذ قالت: “أنا امرأة قبل أن أولد، لأن هويتي هنا”، مشيرة إلى رأسها. وأضافت أن الأعضاء الأنثوية أو الذكرية ليست ما يحدد هوية الشخص.

وفي سياق متصل، فقد أوضحت بونس أنها تسعى للدفاع عن حقوق المتحولين جنسياً، كما أن مشاركتها في المسابقة تعد نجاحاً كبيراً باعتبارها أول متحولة جنسياً تشارك في المسابقة منذ العام 1952.

إشارة الى أن أنجيلا بونس أصبحت أول متحولة جنسياً تفوز بلقب ملكة جمال إسبانيا في شهر حزيران من العام الحالي، وتأهلت لتمثيل بلدها في مسابقة ملكة جمال الكون Miss Universe 2018.